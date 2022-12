देश में नए साल की धूम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न का माहौल, देखिए तस्वीरें

नए साल का आगाज हो गया है। पूरे देश में हर जगह पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। मनाली, दिल्ली सहित अन्य जगहों के प्रमुख बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है।

नववर्ष 2023 की शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने-अपने तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जश्न में डूबे हैं। वहीं, पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों पर भी लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि देश में किस जगह पर किस तरीके से नववर्ष का सेलिब्रेशन किया गया।

गोवा के पब और बीच पर उमड़ी लोगों की भीड़

नए साल के स्वागत में गोवा जश्न में डूब गया है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग देश के कोने-कोने से पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गोवा के लगभग सभी क्लब और होटल्स फुल हैं। यही वजह है कि होटल मालिकों की तरफ से बुकिंग के लिए ज्यादा पैसे की डिमांड की जा रही है।

Goa welcomes New Year 2023 with lights, music & dance at the Majestic Group hotel in Panaji pic.twitter.com/vuPPrLIU6H — ANI (@ANI) December 31, 2022

कोच्चि में उमड़ी लोगों की भीड़

केरल में भी नव वर्ष को लोग जमकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रदेश के हर बड़े शहर में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। कोच्चि में तो लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस पहले से ही सतर्क हो गई है।

Kochi | Celebrations to welcome the new year get underway at Fort Kochi as part of the Cochin Carnival pic.twitter.com/2scgCMjeUM — ANI (@ANI) December 31, 2022

मनाली में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग

नए साल का जश्न अगर मनाली में ना मनाया जाए तो जैसे सपना अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि नए साल पर मनाली में दशहरा से भी ज्यादा भीड़ उमड़ती है। 2023 में भी यहां बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। कई जगहों पर इतनी भीड़ है कि पुलिस को क्रंट्रोल करना पड़ रहा है।

Himachal Pradesh | Tourists in large numbers gather in Manali on the eve of New Year.#NewYear pic.twitter.com/eXdXsejc6X — ANI (@ANI) December 31, 2022

दिल्ली में इंडिया से लेकर कनाट प्लेस तक उमड़ी भीड़

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लोग नए साल का जमकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहां इंडिया गेट से लेकर कनाट प्लेस तक लोगों की जमकर भीड़ इकट्ठा हुई है। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकले हैं।

नेनीताल में भी लोगों की उमड़ी भीड़

नैनीताल में भी लोगों की भीड़ उमड़ी है। इसकी तस्वीरे ANI की तरफ से शेयर किया गया है। इसके लिए कश्मीर और कन्याकुमारी में भी लोग नए साल का जमकर जश्न मना रहे हैं।

Tourists throng Uttarakhand's Nainital for new year celebrations pic.twitter.com/RYEWMF7vHW — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 31, 2022

