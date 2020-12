केरल में मलेरिया की मिली नई प्रजाति, सूडान से लौटे एक सैनिक का चल रहा है इलाज

India

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनंतपुरम। कोरोना महामारी के बीच केरल में मलेरिया की एक नई प्रजाति देखने को मिली है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कन्नूर जिले में सूडान से लौटे एक सैनिक का इलाज किया जा रहा है, जिसके अंदर मलेरिया से जुड़ी एक नई तरह की बीमारी देखने को मिली है।

समय पर इलाज मिलने से रोका जा सकता है संक्रमण- स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने बताया है, "केरल में मलेरिया की एक नई प्रजाति प्लाजमोडियम ओवल मिली है। ये नई प्रजाति कन्नूर के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक सैनिक के शरीर में मिली है। यह जवान कुछ समय पहले ही उत्तरी अफ्रीका के देश सूडान से लौटा था। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज देकर इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है।"

Plasmodium oval, a new genus of malaria detected in Kerala. It was found in a soldier who was being treated at District hospital in Kannur. The soldier had come from Sudan. Its spread can be avoided with timely treatment & preventive measures: KK Shailaja, State Health Minister pic.twitter.com/lRb0idXHkh