नवाब मलिक ने NCP के BJP के साथ जाने की अटकलों को किया खारिज, कहा- हम एक नदी के दो छोर हैं

नई दिल्ली, जुलाई 17। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पिछले दो दिनों से दिल्ली में हैं। इन दो दिनों में उन्होंने पहले पीयूष गोयल फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन मुलाकातों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। इन मुलाकातों के दौर के बाद सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि क्या शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? इसके अलावा अटकलें ये भी हैं कि दिल्ली में शरद पवार ने महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। इन अटकलों को एनसीपी नेता नवाब मलिक ने खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं से नहीं मिले शरद पवार- नवाब मलिक

नवाब मलिक ने कहा है कि शरद पवार की पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात को लेकर कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है, बल्कि ये झूठ है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी और एनसीपी एक नदी के दो छोर हैं, जब तक नदी में पानी है, तब तक दोनों साथ नहीं आ सकते, बीजेपी और एनसीपी के वैचारिक और राजनीतक रूप एकदम अलग हैं। नवाब मलिक ने आगे कहा कि पीयूष गोयल ने शरद पवार को एक शिष्टाचार भेंट के लिए बुलाया था।

