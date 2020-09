सार्क देशों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले- सीमा पार आतंकवाद प्रमुख वैश्विक चुनौती

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन (सार्क) देशों की अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। वर्चुअल हुई इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारे सामने आतंकवाद, व्यापार को बाधित करना और संपर्क को अवरुद्ध करना जैसी तीन प्रमुख वैश्विक चुनौतियां जिससे निपटने के लिए दक्षेस देशों को कड़े कदम उठाने होंगे।

एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने शुरू से ही पड़ोसी पहले की नीति को प्राथमिकता दी है। दक्षिण एशिया और अधिक मजबूत जुड़ाव वाला, सुरक्षित और समृद्ध हो इसी दिशा में भारत कार्यरत रहता है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की मुश्किल समय में मदद की है। उन्होंने बताया की भारत ने साल 2020 में मालदीव को 150 मिलियन डॉलर, भूटान को 200 मिलियन डॉलर और श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद दी है। कोरोना वायरस संकट की वजह से मुख्य रूप से पर्यटन पर आश्रित इस देश की आर्थिक हालत को तगड़ा झटका लगा है।

