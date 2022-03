मणिपुर चुनाव: अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- 15 साल में राज्य में नहीं ला सकी एक एम्स

India

oi-Akarsh Shukla

इम्फाल, 01 मार्च। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति गरमाई हुई है। बीते सोमवार पहले चरण में बंपर वोटिंग के बाद अब अगले चरण के मतदान को लेकर राजनीतिक दलों ने रैली शुरू कर दी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मंगलवार को मणिपुर के थौबली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर हमला बोलने से भी नहीं चूके।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस सरकार 15 साल में मणिपुर में एम्स नहीं ला सकी। हमने फिर से सरकार बनाते ही एम्स बनाने की घोषणा की है। कांग्रेस ने मणिपुर की अर्थव्यवस्था को 21,000 करोड़ रुपए पर छोड़ दिया था। हमारी सरकार इसे 35,000 करोड़ रुपए तक ले गई।' उन्होंने आगे कहा, वीरेन सिंह जी पहले फुटबॉल खेला करते थे। इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी आता है। इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया है और शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में दागने का काम भी किया है।' कार्यक्रम के बाद अमित शाह ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के साथ थौबल में बीजेपी उम्मीदवार श्याम सिंह के घर लंच भी किया।

Manipur | In 15 years, the Congress Govt couldn't bring an AIIMS to Manipur. We've announced to build an AIIMS as soon as we form the govt again. Congress had left Manipur's economy to Rs 21,000 crore. Our govt took it to Rs 35,000 crore: Union Home Minister Amit Shah in Thoubal pic.twitter.com/A4BTPV19rA