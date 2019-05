'जय श्री राम' के नारे से भड़कीं ममता, कार रुकवाकर दिया जवाब

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त नाराज हो गई जब कुछ भाजपा समर्थन जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। दरअसल ममता बनर्जी दो दिन के बाद पश्चिम बंगाल के चंद्रकोण में चुनावी कार्यक्रम के लिए जा रही थीं , इसी दौरान कुछ भाजपा समर्थन सड़क पर उनके काफिले के रास्ते में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तभी अचानक से ममता बनर्जी ने अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा और वह वहां कार से उतर कर नारे लगा रहे लोगों पर बिफर गईं।

Crowds Chanting Jai Shri Ram Slogans infuriated West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee who stopped her Car abruptly to take on the crowd. She warned the crowd on not give Gaali to her.

How can Jai shri Ram chants is a "Gaali" for her ???pic.twitter.com/UMoKWylydg