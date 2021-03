बीमा संशोधन विधेयक में कांग्रेस ने बताई खामियां, खड़गे बोले- स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए बिल

India

नई दिल्ली। बीमा संशोधन विधेयक 2021 गुरुवार को राज्यसभा से पारित हो गया था। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक में बीमा सेक्टर में FDI को 74 फीसदी तक करने का प्रावधान है। इस प्रावधान को लेकर विपक्ष पहले से ही अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की अपील की है। खड़गे ने कहा है कि इस विधेयक में काफी सारी त्रुटियां हैं, इसलिए इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए।

विदेशियों के हाथ में होगा बीमा सेक्टर- खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक में जो प्रावधान दिया है वो विदेशियों को बीमा सेक्टर में स्वामित्व देने वाला है। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) आता है, तो मोदी जी द्वारा गुजरात में लोगों की मदद करने के लिए एक वेस्ट इंडिया कंपनी लाई जाएगी।

