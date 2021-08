लखनऊ की थप्पड़बाज लड़की को नहीं है पछतावा, कहा- 'कम मारे, ज्यादा मारने चाहिए थे, सेल्फ डिफेंस में किया'

India

oi-Pallavi Kumari

लखनऊ, 06 अगस्त: लखनऊ के अवध चौराहे पर एक कैब ड्राइवर को उछल-उछलकर थप्पड़ मारने वाली 'लखनऊ गर्ल' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। बीच चौराहे ट्रैफिक पुलिस के सामने एक कैब ड्राइवर को 22 बार थप्पड़ मारने वाली प्रियदर्शिनी नारायण यादव पर लखऊन पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कैब ड्राइवर सआदत अली सिद्दीकी को थप्पड़ मारने को लेकर 'लखनऊ गर्ल प्रियदर्शिनी नारायण यादव का एक और नया बयान समाने आया है। प्रियदर्शिनी नारायण यादव का कहना है कि उनसे कैब ड्राइवर को कम ही थप्पड़ मारे थे, उसे और मारना चाहिए था। प्रियदर्शिनी नारायण यादव ने कहा कि उसने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया है। उनका कहना है कि अगर वो सेल्फ डिफेंस में नहीं मारती तो ड्राइवर उसको धक्का देकर चला जाता।

#lucknowgirl #priyadarshini Watch how Lucknow girl made up a complete false story to save herself-

English summary

Lucknow Girl Who Slapped Cab Driver 22 times says They were too few, he deserved more did In Self-Defence