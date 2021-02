Video: कचरा बीनने वाले भाइयों का गाना सुन आनंद महिंद्रा बोले- दिलाऊंगा म्यूजिक की ट्रेनिंग

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश के जाने-माने बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मजेदार और इंस्पायरिंग वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने दो कचरा बीनने वाले भाइयों का वीडियो पोस्ट किया, जिनकी सिंगिंग से आनंद महिंद्रा भी इंप्रेस हो गए। वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने बताया कि वीडियो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है। कचरा बीनने वाले भाइयों की आवाज सुन हर कोई दंग रह गया।

Incredible India. My friend Rohit Khattar shared these posts which he received on social media. Two brothers, Hafiz & Habibur, are hard-working garbage collectors in New Friends Colony in Delhi. Clearly, there are no limits to where talent can spring from. (1/2) pic.twitter.com/vK0IQpGUoQ