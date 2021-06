Aisha Sultana:'डर' वो चीज है जो मेरे पास नहीं, ऐसा कहने वाली राजद्रोह के आरोपों में फंसीं अभिनेत्री कौन हैं ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

तिरुवनंतपुरम, 11 जून: लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल को एक टीवी डिबेट में 'बायो-बेपन' कहकर सुर्खियों में आईं आयशा सुल्ताना अब राजद्रोह के आरोपों में घिर चुकी हैं। लेकिन,उनके तेवरों से देखकर लगता है कि वह इस कानूनी हमले से भी डरने वाली नहीं हैं। एक तो वह अपने बयान पर अड़ी हुई हैं और दूसरा ये भी कह रही हैं कि डर नाम की चीज उनके अंदर है ही नहीं। जो भी हो इस विवाद की वजह से वह पूरे भारत में सुर्खियों में आ चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी इस मामले में उनका समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। उनपर दर्ज हुए मुकदमे का अंजाम क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उनके बारे में जानने की लोगों की दिलचस्पी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है।

English summary

Activist and actress Ayesha Sultana of Lakshadweep has said that she is not afraid of anything after she was booked for sedition,she is also interested in film making to direction and photo shoot