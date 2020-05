जानिए, क्यों TikTok को बैन कराना चाहते हैं भारतीय? गूगल प्ले स्टोर पर गिरी रेटिंग

India

नई दिल्ली। एक तरफ जहां दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय चर्चित शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिक टोक को प्रतिबंधित करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कथित रूप से एक वायरल हुए टिक टोक वीडियो में महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक को ग्लेमराइज किया गया है।

यही कारण है कि भारतीय सोशल मीडिया के जरिए और गूगल प्ले स्टोर पर निगेटिव रेटिंग देकर टिक टोक ऐप पर बैन की मांग कर रहे है। आरोप है कि टिक टोक ऐप पर निर्मित एक वीडियो में एक यूजर द्वारा जानबूझकर एसिज अटैक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो आजकल इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक एसिड अटैक को बढ़ावा देने वाले उक्त वीडियो को एक टिक टोक यूजर द्वारा तैयार किया गया है। उक्त टिक टोक यूजर का नाम फैज़ल सिद्दीकी बताया जा रहा है। विवादित वीडियो बनाने वाले टिक टॉक यूजर फैजल सिद्दीकी के प्रोफाइल पर 13 मिलियन से अधिक फॉलोअर हैं।

