नई दिल्ली, 13 अगस्त : भारत की आजादी के 75 वें वर्ष पूरे होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है ये अभियान सोमवार 15 अगस्‍त तक जारी रहेगा। इस अभियान के केंद्र ने लोगों से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने घरों में तिरंगा फहराने या लगाने की गुजारिश की है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आवश्‍यक नियम

