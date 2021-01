Farmers Protest: दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को हिंसा के लिए ठहराया जिम्मेदार, 37 पर FIR दर्ज

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली (Farmers Tractor Parade) के दौरान लाल किले और आईटीओ में उपद्रवियों द्वारा मचाए गए बवाल में दिल्ली पुलिस के 83 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में बुधवार को कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिन पर उपद्रव में शामिल होने और लोगों को भड़काने का आरोप है। इस बीच दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के अधिकारियों ने बुधवार को संवादाताओं को 26 जनवरी की घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि मंगलवार की हिंसक घटना के लिए राकेश टिकैत, डाॅ दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह, बूटा, बलवीर सिंह राजेवाल और राजेंद्र सिंह सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस एफआईआर में उन्हें कल की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि रिपब्लिक-डे परेड (R-Day parade) को बाधित करने के लिए किसानों की रैली और पारस्परिक रूप से सहमत मार्ग का पालन नहीं करने जैसे कार्य किए गए थे।

