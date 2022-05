कर्नाटक में भारी बारिश , बिहार और यूपी के 2 मजदूरों की मौत, उपकार लेआउट के पास मृत पाए गए

India

oi-Ankur Sharma

बेंगलुरु, 18 मई। पश्चिम बेंगलुरु के उल्लाल उप्पनानगर उपकार लेआउट बस स्टैंड के पास मंगलवार रात एक बड़ा हादसा सामने आया है। वहां भारी बारिश के बाद बिहार और यूपी के 2 मजदूर पाइपलाइन कार्य स्थल में मृत पाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है भारी बारिश के कारण वो दोनों उस जगह पर दब गए थे जिसके कारण उनकी मौत हो गई हो। आपको बता दें कि भारी बारिश ने बेंगलुरु की हालात खराब कर दी है।

इस बारे में जानकारी देते हुए संजीव पाटिल, डीसीपी वेस्ट बेंगलुरु ने कहा है कि तीन मजदूर पाइपलाइन स्थल पर पाए गए थे, जिनमें से दो की तो मौत हो चुकी थी लेकिन एक को बचा लिया गया है। दोनों मृतकों में से एक यूपी का है और एक बिहार का है। हमने दोनों के घरवालों को सूचित कर दिया है।

भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई

आपको बता दें कि बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार को लगातार कई घंटों हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बड़े-बड़े अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में पानी घुस गया है। लोगों को आनेजाने में खासी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर तो सड़कों पर से पेड़ ही उखड़ गए हैं। जिसकी वजह से सड़क पर कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखा गया।

आपको बता दें मौसम विभाग ने आज भी बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है और इस वजह से उसने यहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। मालूम हो कि कर्नाटक में लगातार तीन दिनों से बारिश हो रही है। आईएमडी ने कहा है कि बारिश का यह दौर इस पूरे हफ्ते जारी रहने वाला है। कर्नाटक और तमिलनाडु में अत्यधिक बारिश की वजह अंडमान में समय से पहला मानसून है, उसी के कारण इन राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है।

