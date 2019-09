PM मोदी के 'ओम' और 'गाय' वाले भाषण पर सिब्बल का पलटवार, बोले- विश्वविद्यालयों की चिंता कीजिए

India

oi-Ashutosh Ray

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मथुरा में 'ओम'और 'गाय' को लेकर दिए बयान पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम को देश के विश्वविद्यालयों पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे बयानों पर नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि पीएम को ओम और गाय की चिंता करने के बजाय देश के विश्वविद्यालयों की चिंता करनी चाहिए।

अब उसी बयान पर पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 'मोदीजी, गाय और ओम पर राजनीति से प्रेरित बयान देने की जगह हमारे विश्वविद्यालयों के बारे में चिंता करें। 2012 के बाद पहली बार विश्वविद्यालय की टॉप 300 रैंकिंग में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। उन मुद्दों पर काम करें जो मायने रखते हैं।'

Modiji : Instead of politically charged statements on Om and the Cow worry about our Universities !

First time since 2012 :

No Indian University in the in the top 300 World University Rankings list (Times Higher Education )

Get to work on issues that matter