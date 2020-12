जेपी नड्डा ने खुद पर हुए हमलों के लिए TMC को बताया जिम्मेदार, बोले- 'असहिष्णुता-ममता का दूसरा नाम'

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डायमंड हार्बर के दक्षिण 24 परगना में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने गंतव्य की ओर जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थर से हमला कर दिया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोटें नहीं आई, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि वह चोटिल हुए हैं। बीजेपी के दो शीर्ष नेताओं पर हुए हमले को लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेर लिया है।

J P Nadda convoy attacked: Amit Shah ने दिए जांच के आदेश, Mamta Banerjee का पलटवार | वनइंडिया हिंदी

घटना के बाद गुरुवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अपने ऊपर हुए हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को आड़े हाथ लिया। जेपी नड्डा ने कहा, 'ये घटना बंगाल के बारें में एक गलत धारणा बनाने के लिए प्रमाण के रूप में हमारे सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां अराजकता है, असहिष्णुता है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो बंगाल विचारों के आदान-प्रदान के लिए जाना जाता रहा। बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी...उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनैतिक घटनाक्रम चलाया है ये अत्यंत घातक है ये स्पष्ट बताता है कि असहिष्णुता-ममता का नाम है।

The glossary which Mamata Ji uses for PM, tells how much low she has taken down Bengal. We feel hurt. Bengal belongs to everyone... In the coming elections, people will say 'Namaskar' to her & BJP's lotus will bloom, we'll win more than 200 seats: BJP National President J P Nadda https://t.co/hg8YMKO9xb pic.twitter.com/wUUCGsxScG