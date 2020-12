India

oi-Ankur Kumar

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्‍ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय आज डायमंड हार्बर जा रहे थे तो उनके काफिले पर पथराव हुआ। नड्डा के बंगाल दौरे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोकने के लिए गाड़ी पर पथराव किया। काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वह बाल-बाल बच गए। दोनों ही नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के लिए दक्षिण 24 परगना जा रहे थे। बीजेपी ने हमले के तृणमूल कांग्रेस को जिम्‍मेदार बताया है।

गृह मंत्री अमित शाह‍ ने की निंदा

बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर अमित शाह ने कहा 'आज बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाये वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को जवाब देना होगा।' उन्‍होंने कहा 'तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। टीएमसी के राज में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से राजनीतिक हिंसा को संस्थागत कर चरम सीमा पर पहुँचाया गया है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए दु:खद भी है और चिंताजनक भी।'

वहीं इस हमले के बाद पश्चिम बंगान के राज्‍यपाल जगदीप धनकड़ ने ट्विट किया। उन्‍होंने कहा कि अराजकता की भयावह रिपोर्टों पर चिंतित हूं। भाजपा अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया गया। पुलिस ने इसमें समर्थन दिया है। यह सीएस और डीजीपी को मेरे अलर्ट के बावजूद हुआ है। यह कानून के पतन का संकेत है।

Concerned at alarming reports of anarchy & lawlessness.

Mamata Banerjee indicating ruling party harmads on rampage at BJP president convoy & political police

WB Police in support...I share my shame with you as it's on account of your acts of omission & commission: WB Governor pic.twitter.com/rwtBnpVDpt