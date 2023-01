सम्मेद शिखर मामला: पूरे देश में जैन समुदाय का प्रदर्शन, झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

दिल्ली के इंडिया गेट पर 'श्री सम्मेद शिखरजी' को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया।

Jain Community Protest Against Jharkhand Government: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक जैन समुदाय के लोगों सड़क पर उतर आए हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर जैन समुदाय की भारी भीड़ ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दिल्ली, मुंबई के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों और जिलों में जैन समाज का प्रदर्शन जारी है। समाज की मांग है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 'श्री सम्मेद शिखरजी' पर किए अपने फैसले को वापस लें।

दरअसल, झारखंड में 'श्री सम्मेद शिखरजी' को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर समाज के लोग हजारों की संख्या में पूरे देश के अंदर सड़कों पर उतरे आए हैं।

दिल्ली में जैन समाज का भारी विरोध प्रदर्शन

दिल्ली में जैन समाज के लोग प्रगति मैदान पर एकत्रित होकर इंडिया गेट की होते हुए राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन देंगे। समाज के लोग झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ हैं।

क्या है पूरा मामला, जानिए?

आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जैन दिगंबर श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत 'श्री सम्मेद शिखरजी' को पर्यटक स्थल घोषित किया है, जिससे वहां पर होटल खुलेंगे। इसी फैसले के विरोध में जैन समाज के अंदर काफी आक्रोश है, जिसके चलते नाराज समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। समाज के लोगों का मानना है कि इससे सम्मेद शिखर को नुकसान होगा। साथ ही जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जैन समाज के मुनियों ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि जो भी हमारी मांगे हैं, उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से रखें।

Sammed Shikharji: सम्मेद शिखरजी को लेकर सरकारी फैसले से जैन श्रद्धालु क्यों हैं नाराज?

जैन समाज के समर्थन में आया VHP

वहीं जैन समाज के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल बनाने के फैसले के विरोध में जैन समाज को विश्व हिंदू परिषद का समर्थन मिला है। विहिप ने झारखंड सरकार से तीन सूत्रीय मांगों पर शीघ्र, सख्त और सीधा हस्तक्षेप करने और उसके लिए समुचित उपाय करने का अनुरोध किया है।

