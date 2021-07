Jagannath Puri Rath Yatra 2021: 12 जुलाई को निकाली जाएगी जगन्नाथ 'रथयात्रा' , जानिए इससे जुड़ी हर बात

India

भुवनेश्वर, 09 जुलाई। विश्वप्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ 'रथ यात्रा' 12 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है लेकिन 'कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट' के बढ़ते प्रकोप के चलते इस बार ये यात्रा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल पुरी में ही निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड 19 की वजह से इस यात्रा को पूरे राज्य में निकालना संभव नहीं है।

Jagannath Puri Rath Yatra 2021 will be taken out only in a limited radius in Puri on July 12. Read Everything about it.