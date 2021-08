ISRO की नजर से नहीं बच पाएगा दुश्मन, लॉन्च होने जा रहा सबसे बेहतरीन सैटेलाइट

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 01 अगस्त: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जल्द ही ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी नजरों से ना तो कई दुश्मन छिप सकेगा, बल्कि आपदा के बाद होने वाले खतरे का लेकर भी बड़ी मदद मिलेगी। इसरो की ओर से लॉन्च होने वाली यह सैटेलाइट भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा कदम है। यह एक अर्थ ऑब्जरवेशन सैटेलाइट है, जो सिर्फ भारत की धरती और उसकी सीमाओं पर अंतरिक्ष से पैनी निगरानी रखेगा।

Geo-imaging satellite will help in near-real time monitoring of natural disasters like floods & cyclones.

“EOS-03” would also enable monitoring of water bodies, crops, vegetation condition, forest cover changes etc. (2/2)