Nusrat Jahan के गर्भवती होने की खबर पर बोलीं तस्लीमा नसरीन -'पति से ना बन रही हो तो तलाक ले लें '

कोलकाता, 7 जून। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वजह उनका कोई विवादित बयान या कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि कारण है उनकी पर्सनल जिंदगी, दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नुसरत और उनके पति निखिल जैन में इस वक्त कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसी खबर है कि वो दोनों दिसंबर महीने से साथ नहीं रह रहे हैं। नुसरत ने दिसंबर में निखिल का घर छोड़ दिया था और वो इस वक्त अपने मम्मी-पापा के साथ बालीगंज स्थित घर पर रह रही हैं।

English summary

According to some media report, TMC MP Nusrat Jahan pregnant but her husband unaware Media reports suggest she is dating yash Dasgupta. here is Bangladsesi Writer Taslima Nasrin reaction on actress Nusrat Jahan pregnancy news.