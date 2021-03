2.5 फ्रंट वार में सक्षम है इंडियन फोर्सेस लेकिन सीमा से बाहर भी युद्ध के लिए तैयारी जरूरी: राहुल गांधी

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। भारत इस समय अपने पड़ोसी देशों पाकिस्‍तान और चीन के साथ सीमा विवाद से गुजर रहा है। सीमाओं पर तनाव को देखते हुए अतिरिक्‍त बल तैनात हैं और रोज युद्धाभ्‍यास हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष और वायनाड़ से सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि इंडियन फोर्सेस 2.5 फ्रंट वार करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों को सीमा से अलग युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि '2.5 फ्रंट' के युद्ध का चलन अब पुराने दौर की बात हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा- ''भारतीय शस्त्र बलों को 2.5 फ्रंट के युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अब बीते दौर की बात हो गई है। फिर भी हमें एक सीमाहीन युद्ध की तैयारी करनी चाहिए।''

राहुल गांधी ने कहा कि ''यह पिछली परंपराओं और विरासत में मिली व्यवस्थाओं के बारे में बात नहीं है। यह हमारे सोचने के तरीके को बदलने और एक राष्ट्र के तौर पर कार्य करने के बारे में है।'' आपको बता दें कि '2.5 फ्रंट' से राहुल गांधी का मतलब कुछ ऐसा है। दो मोर्चे चीन और पाकिस्‍तान से निपटने के लिए और आधे मोर्चे से उनका मतलब आंतरिक सुरक्षा खतरे जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटना है।

Indian forces are designed to fight a 2.5 front war. This is now obsolete.

We must prepare for a borderless war.

It’s not about past practices & legacy systems. It’s about transforming the way we think and act as a nation.