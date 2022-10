भारत में 19% जनसंख्या पूर्ण शाकाहारी है, राजस्थान टॉप पर, मांसाहारी आबादी समेत सारे राज्यों के आंकड़े देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Indian food habits: भारतीय लोगों के खाने-पीने की आदतों को लेकर एक संस्था ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताए हैं। इससे लगता है कि देश की 80 फीसदी से ज्यादा आबादी किसी ना किसी रूप में मांसाहारी है और पूर्ण शाकाहारियों की संख्या 20 प्रतिशत से भी कम है। इसमें राजस्थान टॉप पर है, जहां आधी से ज्यादा आबादी पूरी तरह से वेजिटेरियन है। वहीं लक्षद्वीप में पूरी तरह से शाकाहारी खाने वालों की जनसंख्या लगभग ना के बराबर है। इन आंकडों को देखने से यह भी पता चलता है कि देश में 51 फीसदी लोगों को कम से कम हफ्ते में भी एक बार नॉन वेज खाना यानि चिकन, मीट या मछली खाना पसंद है।

What percentage of population in India eats vegetarian food only? 19% pic.twitter.com/5ZtgYcJ2cZ

English summary

Indian food habits:19 per cent people in India are completely vegetarian, with more than 54 per cent vegetarians in Rajasthan. In Lakshadweep, 99 percent people eat non-veg every week