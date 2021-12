आज भारत लौटेंगे अफगान में फंसे भारतीय नागरिक और स्थानीय हिंदू-सिख समुदाय के लोग

India

नई दिल्ली, 10 दिसंबर। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद देश से पलायन करने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। हालात थोड़े सामान्य होने के बाद भारत ने एक बार फिर अफगान से अपने नागरिकों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। भारत सरकार द्वारा अफगान भेजे गिए स्पेशल चार्टर्ड विमान के आज (शुक्रवार) दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इस विमान में अफगान मूल के हिंदू और सिख समुदाय के नागरिकों को भी लाया जा रहा है, जो अपने देश में व्यतिथ हैं।

इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पीएस चंडोक ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार से परेशान स्थानीय हिंदु-सिख समुदाय के लोगों के अलावा भारतीय नागरिकों के अफगान मूल के पति/पत्नी को भी भारत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि अफगानिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के 3 पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और प्राचीन 5वीं शताब्दी के असमाई मंदिर, काबुल से रामायण, महाभारत और भगवद गीता सहित हिंदू धार्मिक ग्रंथों को विमान में लाया जा रहा है।

Special flight chartered by GoI is likely to arrive at Delhi today. Flight is repatriating stranded Indian citizens&distressed Afghan citizens belonging to Hindu & Sikh community along with spouses of Indian citizens in coordination with IWF: PS Chandhok, pres, Indian World Forum