IIT कानपुर ने अभी से कर दी है कोविड की चौथी लहर की भविष्यवाणी, जानिए कब आएगी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 फरवरी: देश में कोविड की तीसरी लहर लगातार कम होती जा रही है। रविवार सुबह जारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 10,273 नए केस सामने आए हैं और देश में इस वक्त ऐक्टिव केसलोड घटकर महज 1,11,472 रह गई है और रिकवरी रेट 98.54% तक पहुंच चुकी है। यही नहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी मात्र 1.00% पर आ चुकी है। लेकिन, इसी दौरान कोविड की तीन लहरों की भविष्यवाणी कर चुके आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने चौथी लहर का भी विस्तार से संभावित ब्योरा जारी कर दिया है कि यह लहर कब शुरू होगी, किस दिन पीक पर पहुंचेगी और कब तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

English summary

The prediction of the fourth wave of Covid infection in India, according to the researchers of IIT Kanpur, will start from June 22 and will peak on August 23