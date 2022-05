यासीन मलिक को उम्रकैद: आतंकी हमले के शिकार IAF अधिकारी की पत्नी निर्मल खन्ना ने जानिए क्या कहा?

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 25 मई: कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग केस में बुधवार को दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 उम्रकैद की सजा सुनाई है और 10-10 साल की 5 सजाएं हैं। कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब यासीन मलिक द्वारा आतंकी हमले के शिकार भारतीय वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

सजा के खिलाफ अपील, फैसले के लिए नहीं

यासीन मलिक को मिली उम्र कैद की सजा पर वकील उमेश शर्मा ने बताया कि अगर यासीन मलिक जुर्माना नहीं देता है तो उसके बदले सजा मिलेगी। वकील के मुताबिक यासीन मलिक हाईकोर्ट में सिर्फ सजा के खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन फैसले के लिए नहीं। वहीं अब भारतीय वायुसेना अधिकारी रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने इस फैसले पर कहा कि जजों ने अपने विवेक से जो भी सजा सुनाई है, मैं उसका स्वागत करती हूं।

#WATCH | I honour whatever punishment the judges have awarded. They know better what punishment should be given in such a case... I'm 100% sure justice will be given to me...: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna, a victim of a terror attack carried out by Yasin Malik pic.twitter.com/hgcgRx1PnS