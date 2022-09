Devil fish:हैदराबाद में महिला ने पकड़ी दुर्लभ मछली, जानिए क्यों कहलाती है 'राक्षसी' ? देखिए Video

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद, 13 सितंबर: हैदराबाद में पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सोमवार को भी बारिश हुई थी। इसी दौरान एक महिला को बाढ़ के पानी में एक ऐसी मछली मिली है, जो काफी दुर्लभ है और स्थानीय स्तर पर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। यह है 'डेविल फिश', जिसे स्थानीय लोग इसके नाम और स्वरूप के हिसाब से 'राक्षसी' बुलाते हैं। वहां जिसे भी इस मछली के बारे में जानकारी मिल रही है, वही उसे देखने के लिए पहुंच रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जाने के बाद यह पूरे देश में देखा जा रहा है। आइए इस दुर्लभ मछली को भी देखते हैं और यह भी जानते हैं कि इसका नाम 'डेविल फिश' क्यों है?

English summary

A woman in Hyderabad has caught a rare fish, which is known as Devil Fish, in the flood waters. The video of this fish is becoming viral