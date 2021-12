सड़कों में गड्ढों की वजह से हुए कितने हादसे ? दुर्घटनाओं के बाकी कारण भी जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: भारत में हर साल खराब सड़कों की वजह से होने वाले हादसों के चलते कई लोग दम तोड़ देते हैं। संसद में सरकार ने जो ब्योरा पेश किया है, उससे अंदाजा लग सकता है कि अगर सड़कों में गड्ढे खत्म कर दिए जाएं तो कितने ही लोगों की जान हर साल बचाई जा सकती है। वैसे अगर सिर्फ नेशनल हाइवे पर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो भारत अभी भी कई विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है और यहां जनसंख्या के हिसाब से ऐसे हादसे कम होते हैं। बहरहाल, सड़क हादसों का पूरा डाटाबेस तैयार करने के लिए सरकार अब तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे रियल टाइम आंकड़े जुटाए जा सकते हैं और इससे अब तक 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा भी जा चुका है।

English summary

There were 1,211 fewer accidents due to potholes in the country in 2020 as compared to 2019, Union Road Transport Minister Nitin Gadkari told in the Lok Sabha