पहली बार सुनिए बुध ग्रह से आती है कैसी आवाज, बेपीकोलंबो ने रिकार्ड की सूर्य के सबसे करीबी ग्रह का sound

नई दिल्‍ली, 18 अक्‍टूबर। यूरोपीय और जापान की स्पेस एजेंसी का संयुक्त अभियान बेपीकोलंबो अभियान की शुरूआत अक्‍टूबर महीने की शुरूआत में हो चुकी है। सबसे पहले बेपीकोलंबो अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह को पार किया, यह एक ग्रह के चारों ओर एक अंतरिक्ष यान के लिए सिर्फ एक साधारण फ्लाईबाई नहीं था, इसने विज्ञान को सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह का अध्ययन करने के लिए किकस्टार्ट किया। 1 अक्टूबर को पहली फ्लाईबाई के दौरान, अंतरिक्ष यान ने बुध के चारों ओर चुंबकीय और कण वातावरण का नमूना लिया, जबकि ग्रह के 199 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते हुए इसके तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को महसूस किया।

इंजीनियरों ने अब चुंबकीय और एक्सेलेरोमीटर डेटा को ध्वनि में परिवर्तित करके जारी किया है, जिससे हमें ग्रह से निकलने वाला पहला ऑडियो मिला है। ऑडियो में सूर्य के करीब एक ग्रह पर बमबारी करने वाली विशाल सौर हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है और अंतरिक्ष यान के लचीलेपन का पता चलता है क्योंकि यह तापमान में परिवर्तन का जवाब देता है क्योंकि यह ग्रह के रात से दिन तक उड़ता है और अपने पार्क की स्थिति के लिए एक विज्ञान उपकरण की आवाज़ घूमती है।

ESA के BepiColombo प्रोजेक्ट वैज्ञानिक जोहान्स बेनखोफ ने एक बयान में कहा यह एक क्षणभंगुर फ्लाईबाई हो सकता है, लेकिन BepiColombo के कुछ उपकरणों के लिए, इसने उनके विज्ञान डेटा संग्रह की शुरुआत को चिह्नित किया, और वास्तव में मुख्य मिशन की तैयारी शुरू करने का मौका दिया।

अंतरिक्ष यान ने निकटतम दृष्टिकोण के दौरान एक घंटे के लिए अपने पराबैंगनी स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके डेटा एकत्र किया, जो ग्रह के अत्यंत कम घनत्व वाले वातावरण में मौजूद तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है जो या तो सौर हवा से या ग्रह की सतह से उत्पन्न होता है। डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि जब बेपीकोलंबो बुध की छाया से बाहर निकला तो उसमें हाइड्रोजन और कैल्शियम की मात्रा अधिक थी।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि एक बार बुध के चारों ओर कक्षा में, स्पेक्ट्रोमीटर अपनी एक्सोस्फीयर संरचना और गतिशीलता को बहुत विस्तार से देखेगा, यह देखेगा कि यह स्थान और समय के साथ कैसे बदलता है। स्पेक्ट्रोमीटर के अलावा, फ्लाईबाई के दौरान, मरकरी गामा-रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर (MGNS) भी काम कर रहे थे, जिसने बुध की सबसे ऊपरी सतह परतों के साथ गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की बातचीत से उत्पन्न न्यूट्रॉन और गामा किरणों के उज्ज्वल प्रवाह का पता लगाया।

अंतरिक्ष यान ने ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध से नए डेटा एकत्र करने वाले ग्रह के चारों ओर सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्र का विवरण भी दर्ज किया। ध्वनि में अंतरिक्ष यान द्वारा मापी गई तीव्र गति भी शामिल है क्योंकि इसने उड़ान के दौरान ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का अनुभव किया था। अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया, BepiColombo बुध की सात साल की यात्रा पर है। अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, अंतरिक्ष यान को नौ 'ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण सहायता' की आवश्यकता है जो इसे सौर मंडल के अंतरतम ग्रह के रास्ते में अपने पाठ्यक्रम को समायोजित करने की अनुमति देगा।

इनमें से पहला 'ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण सहायता' इस वर्ष के अप्रैल में पृथ्वी के चारों ओर दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा, शुक्र के आसपास, अक्टूबर 2020 में हुआ था। यह अभियान साल 2025 में इसी ग्रह की कक्षा के अंदर प्रवेश करेगा लेकिन उससे पहले इस यान को कई बार बुध और कुछ बार पृथ्वी और शुक्र ग्रह के पास से गुजरना होगा।

