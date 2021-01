Covaxine: स्वदेशी वैक्सीन पर विपक्ष के बयानों को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया अपमानजनक राजनीति

India

नई दिल्ली। Coronavirus Vaccine: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Health Minister Dr Harsh Vardhan) ने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर राजनीति करने के लिए विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लिया है। डॉ. हर्षवर्धन रविवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर, जयराम नरेश और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ट्विटर पर टैग करते हुए कहा कि किसी के भी द्वारा महामारी जैसी गंभीर समस्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकना शर्मनाक है। बता दें कि कांग्रेस ने भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाया है। वहीं, अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार को किए अपने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस महामारी जैसी गंभीर समस्या का राजनीतिकरण किसी के लिए भी शर्मनाक है। शशि थरूर (Shashi Tharoor), अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और जयराम रमेश (Jairam Ramesh) कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किए गए नियमों का खंडन करने की कोशिश न करें। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम नरेश ने ट्वीट कर भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर चिंता जताई थी और कहा कि यह अपरिपक्व है और खतरनाक साबित हो सकता है।

Disgraceful for anyone to politicise such a critical issue. Shashi Tharoor, Akhilesh Yadav & Jairam Ramesh-don't try to discredit well laid out science-backed protocols followed for approving #COVID19 vaccines: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan tweets pic.twitter.com/w1JykoHPEo