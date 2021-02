Covid-19 के नए वैरिएंट मिलने पर राहुल गांधी ने कहा- 'घोर लापरवाही बरत रही है सरकार'

GOI is being grossly negligent and over confident about Covid-19 said Rahul Gandhi: नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार पर ट्विटर के जरिए धावा बोलते आ रहे हैं। किसान आंदोलन हो या बजट, मंहगाई हो या फिर लद्दाख की समस्या, राहुल लगातार मोदी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं, अपने ताजा ट्वीट में राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है।

English summary

GOI is being grossly negligent and over confident about Covid-19 said Rahul Gandhi on Twitter, here is his tweet, Please have a look.