कैसे गलवान में भारतीय सेना से पिट चुके PLA कमांडर को ओलंपिक मशाल थमाना चीन की कूटनीतिक हार है ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 फरवरी: चीन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों में जो राजनीतिक ओछापन दिखाया है, शायद अब उसे उसपर पछतावा हो रहा होगा। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों पिट चुके अपने सैन्य कमांडर को मशाल थमाकर उसने चाइनीज जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी और साथ ही दुनिया के सामने भी बुलंद चेहरा रखने का प्रयास किया था। लेकिन, भारत ने जिस तरह की कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी, वह शायद शी जिनपिंग को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। भारत ने दो टूक बता दिया कि ड्रैगन जान ले कि वह जिस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत विस्तारवादी नीति पर चल रहा है, भारत के सामने उसकी दाल अब नहीं गलने वाली है।

English summary

How the handing over of the Olympic torch to a PLA commander who was beaten by the Indian Army in Galvan is a diplomatic defeat for China?