गिरिराज का KCR पर तंज, कहा- 'वो PFI युक्त और हिंदू मुक्त बिहार की सीख देने आए थे'

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 01 सितंबर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हमला बोला है। एक पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि देखिए केसीआर ने पत्रकारों के उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा होंगे? ऐसे में केसीआर बिहार, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के चेहरे पर चर्चा के लिए नहीं आए थे। वो यहां पर "पीएफआई-युक्त बिहार", "आतंक-युक्त बिहार" और "हिंदू-मुक्त बिहार" बनाने का मंत्र देने आए थे।

#WATCH | "...He (KCR) didn't come to make him (Nitish Kumar) face of the Opposition. He had given the slogan "BJP-mukt Bharat". He came here to give mantra to Nitish Kumar on how to make "PFI-yukt Bihar", "aatank-yukt Bihar" & "Hindu-mukt Bihar", says Union Minister Giriraj Singh pic.twitter.com/xK8GrqMHxO