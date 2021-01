दिल्ली में बेकाबू हालात को लेकर गौतम गंभीर की प्रदर्शनकारियों से अपील, शांति व्यवस्था बनाएं रखें

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Violence protest in Delhi कृषि कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान अब दिल्ली के अंदर घुस चुके हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली निकलनी थी, लेकिन दिल्ली के मेन आईटीओ चौक पर हुआ उपद्रव कुछ और ही बयां कर रहा है। दिल्ली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

शांति और सुरक्षाबलों के प्रति सम्मान की भावना रखें- गंभीर

गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा है कि हिंसा और बर्बरता हमें कहीं नहीं ले जाएगी, मैं सभी से शांति और सुरक्षाबलों के प्रति सम्मान की भावना रखने की अपील करता हूं, आज इस तरह की अराजकता का दिन नहीं है।

Violence and vandalism will lead us nowhere. I urge everyone to maintain peace & honour agreements. Today is not the day for such chaos!