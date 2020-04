अफ्रीका में Covid19 वैक्सीन टेस्ट का सुझाव देकर घिरे फ्रेंच चिकित्सक, मांगनी पड़ी माफी!

India

oi-Shivom Gupta

बेंगलुरू। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच दो फ्रांसीसी डॉक्टरों पर नस्लवादी टिप्पणी का आरोप लगा है। दरसअल, टीवी चैनल पर बहस के दौरान नस्लवादी टिप्पणी करने वाले दोनों फ्रेंच डाक्टरों पर आरोप है कि कि उन्होंने सुझाव दिया था कि कोरोना वायरस के लिए एक संभावित टीका पहले अफ्रीका में लोगों पर परीक्षण किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट कहती है कि एक फ्रांसीसी टेलीविज़न चैनल LCI पर बुधवार को बहस के दौरान फ्रेंच चिकित्सकों ने उक्त टिप्पणी की गई थी। बहस का टॉपिक था कि क्या तपेदिक के टीके बीसीजी का इस्तेमाल क्या कोरोना वायरस के इलाज के लिए किया जा सकता है। पूरी बहस यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले COVID-19 परीक्षणों के बारे में चर्चा पर केंद्रित थी।

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv