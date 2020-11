केरल सोना तस्करी केस: CM के पूर्व मुख्य सचिव एम शिवशंकर गिरफ्तार

India

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनंतपुरम। केरल के सोना तस्करी मामले (Kerala Gold Smugling Case) में कस्टम अधिकारियों ने बहुत बड़ी गिरफ्तारी की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व मुख्य सचिव सीएमओ एम शिवशंकर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एम शिवशंकर को कस्टम अधिकारियों ने एर्नाकुलम में पूछताछ के लिए बुलाया था।

ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है शिवशंकर को

बता दें कि एम शिवशंकर को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। सोना तस्करी में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एम शिवशंकर को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनका नाम आने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा है।

Former principal secretary of the Kerala CMO M Sivasankar was taken into custody by Customs officials from Ernakulam District Jail to its office for interrogation.

He was arrested in connection with #KerelaGoldSmugglingCase. pic.twitter.com/boqONbABLU