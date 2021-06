पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाती दिखाई देंगी सेना की दो महिला अधिकारी, ट्रेनिंग के लिए हुआ चयन

India

oi-Akarsh Shukla

नासिक, 09 जून। कोरोना वायरस महामारी के बीच जहां हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें सुनने मिल रही है, वहीं महाराष्ट्र से अब अच्छी खबर सामने आई है। देश में एक बार फिर महिला सशक्तिकरण का डंका बजा है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में बल के प्रमुख कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए दो महिला सैन्य अधिकारियों का चयन किया गया है। बता दें कि अब तक महिला अधिकारियों को आर्मी एविएशन कॉर्प्स (सेना उड्डयन कोर) में ग्राउंड ड्यूटी का काम सौंपा जाता था।

आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि दो महिला अधिकारियों को भविष्य में हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षित किया जाएगा। पायलटों को कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारतीय सेना ने इस पॉजिटिव खबर की जानकारी देते हुए बताया कि 15 अधिकारियों ने स्वेच्छा से सेना के उड्डयन में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन केवल 2 अधिकारी ही पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट और मेडिकल सहित कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। नासिक में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर महिला अधिकारी 22 जुलाई तक उड़ान ड्यूटी में शामिल होंगी।

For the first time in the Army Aviation Corps, two women officers have been selected to undergo training at the Combat Army Aviation Training School, Nashik. Till now, women officers were assigned only ground duties: Indian Army