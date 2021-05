Cyclone Tauktae 2021: कोरोना संकट के बीच मंडराया 'साइक्लोन' का खतरा, जानिए भारत में कब और कहां देगा दस्तक?

India

नई दिल्ली, 12 मई। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत पर अब चक्रवाती प्रहार होने वाला है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अरब सागर में एक साइक्लोनिक प्रेशर बन रहा है जो कि 16 मई को 'चक्रवात' का रूप धारण कर सकता है। यह साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम म्यांमार ने 'टूकटा' रखा है, जिसका अर्थ होता है 'गेको' यानी कि 'गर्म जलवायु में पाइ जाने वाली घरेलू छिपकली'। ये तूफान कितना भयानक होगा इस बारे में अभी कोई बुलेटिन जारी नहीं हुआ है लेकिन इस साइक्लोन की वजह से 16 मई से लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी बारिश होने की आशंका है, जो कि कई दिनों तक प्रभावी रह सकती है।

First cyclone of 2021 likely to form over Arabian Sea on May 16. This will be the first cyclone of this year and will be called Tauktae meaning gecko. Rain Alert in Lakshadweep, Kerala and Karnataka.