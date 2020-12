किसान आंदोलन: आज अमित शाह से मिलेंगे पंजाब CM अमरिंदर, हरसिमरत बोलीं- 'कैप्टन-मोदी की सांठगांठ उजागर'

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में लगभग एक हफ्ते से जारी किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गुरुवार (3 दिसंबर) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत के पहले हो रही है। इस मुलाकात को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट कर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर ने अमित शाह और पंजाब सीएम के मुलाकात को हरसिमरत कौर कैप्टन-मोदी के बीच सांठगांठ बताया है।

हरसिमरत कौर ने ट्वीट किया, ''कैप्टन-मोदी की सांठगांठ उजागर हो गई है, जब अध्यादेश पास किया गया तब कैप्टन एक इंच भी नहीं हिले थे। ना ही किसान जब रेल की पटरियों पर बैठे तब हिले, और ना ही उस वक्त हिले जब किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन छोड़े गए। वे (किसान) ठंड में दिल्ली की सड़कों पर बहादुरी से डटे हैं। लेकिन गृह मंत्री के उन्हें (कैप्टन अमरिंदर सिंह) बुलाते हैं और वो दौड़कर चले जाते हैं। लेकिन मिलियन डॉलर का यहां सवाल तो यह ये उठता है कि यह किसके हित में है।''

Capt-Modi nexus exposed: Capt didn't move an inch when ordinances were passed, nor when farmers sat on rail tracks, neither when they faced water cannons & tear gas & braved the chill on Delhi roads. But HM cracks the whip & he runs, but in whose interest is million $ question! pic.twitter.com/gxgxDZrtL6