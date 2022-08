15 अगस्त से पहले नापाक आतंकी मंसूबे, जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़

India

oi-Jyoti Bhaskar

श्रीनगर, 14 अगस्त : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की नापाक हरकत सामने आई है। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में मुठभेड़ होने की सूचना है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि नापाक मुठभेड़ में बटोटे रामबन निवासी सीटी सरफराज अहमद नाम का एक पुलिस कर्मी घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक आतंकी भी घायल हुआ है। तलाश अभी जारी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है।

#UDPATE | In the ongoing encounter, one police personnel namely Ct Sarfaraz Ahmad, resident of Batote Ramban got injured. He was evacuated to hospital for treatment. One terrorist also got injured. Search still going on. Further details shall follow: J&K Police