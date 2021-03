आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भीषण सड़क हादसा, तमिलनाडु के 8 श्रद्धालुओं की मौत

India

oi-Kapil Tiwari

अमरावती। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में रविवार तड़के एक भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक, जिले के दमरमादुगु गांव में आज सुबह एक टेम्पो और लॉरी की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी लोग तमिलनाडु के थे। घायलों का इलाज नेल्लोर के एक अस्पताल में चल रहा है।

श्रीशैलम मंदिर से लौट रहा था यात्रियों का जत्था

जानकारी के मुताबिक, ये हादसा सुबह 2 बजे के करीब हुआ है। तमिलनाडु के यात्रियों से भरा एक टेम्पो श्रीशैलम मंदिर और अन्य तीर्थों की यात्रा के बाद घर लौट रहा था। तभी दमरमादुगु गांव में एक पेट्रोल पंप के पास खड़े एक लॉरी में टेम्पो की टक्कर हो गई। टक्कर में टेम्पो का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

Andhra Pradesh: Eight dead and six injured after a tempo and lorry collided with each other near Damaramadugu village in Nellore district, earlier today.