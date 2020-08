सट्टेबाजी कराने वाली कंपनियों पर ED की बड़ी कार्रवाई, 4 बैंक अकाउंट फ्रीज किए

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में धड़ाधड़ छापेमारी कर एक बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाली कंपनियों का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने चीनी कंपनियों के 1,268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने सट्टेबाजों के HSBC बैंक के 4 खातों जमा 46.96 करोड़ रुपए को भी सीज कर दिया है। इसके अलावा ईडी ने मौके से 5 लैपटॉप, 17 हार्ड डिस्क, फोन और अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी ईडी ने हैदराबाद में दर्ज हुए सट्टेबाजी के बाद की है। बता दें कि हाल ही में हैदराबाद की साइबर पुलिस ने दो निजी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया था। मंगलवार रात को आयकर विभाग ने छापेरमारी कर लुओ सांग नाम के इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया है कि 2018 में लुओ को दिल्ली पुलिस ने जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। अब हलावा कारोबार में उसकी गिरफ्तारी हुई है। लुओ का एक हजार करोड़ का हवाला कारोबार बताया गया है।

ED freezes Rs 46.96 cr held in 4 HSBC Bank Accounts&seizes 17 hard disks, 5 laptops, mobiles, documents during searches at 15 locations in Delhi,Gurugram,Mumbai&Pune under PMLA in case of illegal Online Betting APPs from websites hosted from outside India:Enforcement Directorate pic.twitter.com/wV76STG65B