जल्द मार्केट में मिलेगी Covishield और Covaxin वैक्सीन, डीसीजीआई ने दी सशर्त मंजूरी

नई दिल्ली, 27 जनवरी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ इसी माह भारत ने अपने टीकाकरण अभियान का पहला वार्षिकोत्सव मनाया। इसी बीच अब कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही बाजारों में भी ये टीका आसानी से उपलब्ध होगा क्योंकि आज यानी गुरुवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने इसे सशर्त मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी तक टीकों के बाजार मूल्य को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है।

इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने अब कोवैक्सिन और कोविशील्ड को मिली आपातकालीन स्थितियों में उपयोग की मंजूरी को अपग्रेड करते हुए वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।' डीसीजीआई द्वारा तय किए गए शर्तों के मुताबिक ये दोनो वैक्सीन दुकानों पर नहीं मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक ही टीके खरीद सकेंगे तथा वहीं लगाई।

