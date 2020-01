डीएमके अध्यक्ष स्टालिन बोले-उमर अब्दुल्ला की तस्वीर देखकर व्यथित हूं

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की हालिया तस्वीर सामने आने के बाद लोग राजनीतिक दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद अब डीएमके चीफ एमके स्टालिन में उमर अब्दुल्ला की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर लिखा कि, उमर अब्दुल्ला की यह तस्वीर देखकर बेहद व्यथित हूं। इसके साथ ही स्टालिन ने मांग की कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हिरासत में चल रहे सभी नेताओं को तत्काल रिहा करे।

द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने सोमवार को ट्विटर के जरिए उमर अब्दुल्ला की रिहाई की मांग करते हुए लिखा कि, उमर अब्दुल्ला की यह तस्वीर देखकर बेहद व्यथित हूं। उन्होंने कहा, फारुक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अन्य कश्मीरी नेताओं के लिये समान रूप से चिंतित हूं जो बिना मुकदमे या तय प्रक्रिया के पालन के हिरासत में हैं। केंद्र सरकार को तत्काल सभी राजनीतिक बंदियों को बरी करना चाहिए और घाटी में सामान्य हालात बहाल करने चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने उमर की तीन तस्वीरें भी शेयर की। पहली तस्वीर में उमर अब्दुल्ला को बिना दाढ़ी के क्लीन सेव दिख रहे हैं जबकि दूसरी तस्वीर में उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही है।इससे पहले कई बार नेशनल कांफ्रेंस ने पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपप्रधान उमर अब्दुल्ला सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग कर चुकी है। नेशनल कांफ्रेंस ने कहा कि संसद में डॉ. फारूक को शामिल ना करके जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।

Deeply troubled to see this picture of @OmarAbdullah

Equally concerned about Farooq Abdullah, @MehboobaMufti & other Kashmiri leaders who are incarcerated without trial or due process.

Union Govt must immediately release all political prisoners and restore normalcy in Valley. pic.twitter.com/JaPBf2EFJJ