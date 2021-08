भारत-चीन बॉर्डर पर डिसइंगेजमेंट को लेकर बड़ी खबर, गोगरा इलाके से पीछे हटे दोनों देशों के सैनिक

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 6 अगस्त। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए शनिवार और सोमवार को सैन्य अधिकारियों के बीच 12वें दौर की अहम बैठक हुई। कोर कमांडर स्तर की इस वार्ता में गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में तनाव कम करने जैसे मुद्दा पर चर्चा हुई। शुक्रवार को भारतीय सेना ने बताया कि पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए है। सभी अस्थायी संरचनाएं, दोनों पक्षों द्वारा बनाए गए अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया है और इसको वेरिफाई भी कर लिया गया है।

भारतीय सेना ने आगे बताया कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत के दौरान हुए समझौते के अनुसार, 'दोनों पक्षों (भारत-चीन) ने चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से PP-17 में फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट बंद कर दी। डिसइंगेजमेंट प्रक्रिया 4 और 5 अगस्त के बीच की गई। दोनों पक्ष अब अपने-अपने स्थायी ठिकानों पर हैं। गौरतलब है कि करीब डेढ़ साल से भारत-चीन से बीच एलएसी पर सीमा विवाद को लेकर संघर्ष जारी है। पिछले वर्ष जून में भारत और चीनी सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी जिसमें दोनों पक्ष को काफी नुकसान हुआ था। इस बैठक से पहले भी सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसके बाद सेनाओं को कुछ इलाकों से पीछे हटाए जाने पर सहमति बनी थी।

As per agreement reached during Corps Commander talks, both sides (India-China) ceased forward deployments in PP-17 in phased, coordinated & verified manner. Disengagement process was carried out over 4-5 Aug'21. Both sides are now in their respective permanent bases: Indian Army pic.twitter.com/ihNRWKbLNh