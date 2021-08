तिब्बत के लोग चीन की सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं , क्या दलाई लामा का प्रभाव खत्म हो गया है ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

धर्मशाला, 5 अगस्त: चीन की सेना तिब्बत के नागरिकों की वफादारी जांचने के बाद पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी में भर्ती कर रही है। चीन की ओर से यह कवायद तब शुरू हुई, जब भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पिछले साल पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन, सवाल है कि जब तिब्बत के लोग चीन को आक्रमणकारी मानते हैं, फिर वह इतनी आसानी से चीन के चक्रव्यूह में कैसे फंसते जा रहे हैं। तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों के इस बदले रवैए पर दुनियाभर में सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि, कोई भी तिब्बती चाहे वह तिब्बत में रह रहा हो या फिर भारत में, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में उसकी आस्था तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा में ही रही है।

English summary

Tibet's government-in-exile spokesman, Tenzin Lakshya, said that the people of Tibet still believe in the Dalai Lama, but are enlisting in the Chinese army for jobs