छठ पूजा के दौरान दिखी यमुना की खतरनाक तस्वीर, सोशल मीडिया पर यूरोप की नदियों से की गई तुलना

oi-Shilpa Thakur

Delhi kalindi kunj के Chhath Ghat पर दिखी Yamuna की डरावनी तस्वीर | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जितना अधिक वायु प्रदूषण है, उतना ही अधिक जल प्रदूषण भी है। एक ओर जहां दिल्ली खतरनाक वायु में सांस लेने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर छठ पूजा के लिए हजारों लोग जहरीली यमुना में खड़े रहे। यमुना नदी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें आसानी से देखा जा सकता है कि ये नदी कितनी प्रदूषित हो चुकी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरें पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चलिए देखते हैं कि लोगों का जहरीली यमुना पर क्या कहना है।

एक यूजर ने लिखा है, 'क्या अब ये शहर रहने लायक है?'

Is it a city worth living any longer? @narendramodi @PMOIndia@myogiadityanath

Pic 1: Indirapuram skyline in Delhi-NCR at 11 am, Sunday. Pic 2 (Courtesy: @Premtoi): Yamuna River Chhat Puja at Okhla Barrage in Noida at 5 pm, Sunday. pic.twitter.com/VZAeK9uIh6 — Ayaskant Das (@Ayaskant_Das) November 3, 2019

एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'ये नौंवे आस्मान पर की जा रही छठ पूजा नहीं है। ये यमुना है!'

This is not Chhat Puja on cloud no. 9. This is in Yamuna! pic.twitter.com/zxbkZ66oHQ — Konark K. (@konarkkarna) November 8, 2016

एक यूजर ने छठ पूजा में यमुना में नहाने के लिए बिहारियों को बहादुरी का पुरस्कार देने की बात कही है।

The govt should give bravery awards to every Bihari bathing in the Yamuna for Chhat Puja, but they already got an award this month. Laloo. — Atulya Mahajan (@amreekandesi) November 18, 2015

एक यूजर ने लिखा है, 'दिल्ली की प्रदूषित यमुना में छठ पूजा। जहरीले केमिकल के आगे विश्वास की जीत?'

Chhat Puja at a polluted Yamuna, Delhi. Faith triumphing over toxic chemicals?

Photo by Anoop Paniker. pic.twitter.com/BENGEsaMSP — shubho sengupta (@shubhos) November 19, 2015

एक यूजर ने लिखा है, 'यूरोप की राजधानी शहरों की नदियां। दिल्ली की यमुना.. लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम नदियों की भगवान की तरह पूजा करते हैं।'

एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'आपको क्या लगता है? यहां यह महिला हिमालय पर बर्फ में खड़े होकर पूजा कर रही है? नहीं, ये यमुना में खड़ी है और ये आपके प्रतिष्ठित उद्योगों के कचरे के प्रदूषकों से बना फोम है। क्या यह प्रदूषण नहीं है?'

@AamAadmiParty @AAPPunjab @ArvindKejriwal @LambaAlka @capt_amarinder what do you think? Is she doing worship at Himalaya standing in snow? No Dear, she is standing in yamuna and it’s foam made of pollutants of your prestigious industries’s waste. Is it not a pollution? pic.twitter.com/ldzB0bfHcx — Amrinder singh (@Ammisingh) November 4, 2019

एक यूजर लिखती है, 'पहली तस्वीर- दिल्ली में हवा की। दूसरी तस्वीर- महिलाएं नदी के जहरीले पानी में छठ पूजा कर रही हैं। (??) यमुना (ये झाग रसायनों के कारण है)। भारत में इंसान की जान का मूल्य: कुछ नहीं।'

Pic 1: The air in Delhi

Pic 2: Women performing Chhath Puja in toxic water of river (??) Yamuna (the froth is because of chemicals) Value of human life in India: nada#DelhiAirEmergency #Yamuna pic.twitter.com/Y0u3ORNNdZ — Shruti Chaturvedi (@adhicutting) November 4, 2019

एक यूजर ने लिखा है, 'ना केवल हवा, हमने अपनी नदियों को भी पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। दिल्ली (छठ पूजा) में यमुना नदी की एक तस्वीर।'

Not only the air, we have completely polluted our rivers too. A photo of Yamuna river, Delhi (Chhath puja) pic.twitter.com/EsWiCpyk1S — Sandy Thapar (veteran) (@sandythapar) November 4, 2019

