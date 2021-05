Cyclone Yaas: 'यास' ने धरा विकराल रूप, शाह ने की समीक्षा बैठक, अभी तक के 10 बड़े अपडेट

India

नई दिल्ली, 24 मई। चक्रवाती तूफान 'यास' ने विकराल रूप धारण कर लिया है। IMD भुवनेश्वर के वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने कहा कि 25 मई को तूफान पाराद्वीप और सागर द्वीप को छू सकता है इसलिए हम ने पाराद्वीप और धामरा के लिए अलर्ट जारी किया है।

English summary

Union Home Minister Amit Shah holds meeting with the chief ministers of Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal and the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands to review preparations in view of Cyclone Yaas. 10 Big Updtes here.