कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों के लिए जरूरी सूचना, CoWIN पर अपडेट हुआ बड़ा बदलाव

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 मई। देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ युद्धस्तर पर जारी टीकाकरण अभियान में अब एक नया मोड़ आ गया है। देश में वैक्सीन के संकट के देखते हुए सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी खुराक के बीच समय अंतराल को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। इस नए बदलाव को आज यानी रविवार से कोविन पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया। हालांकि सरकार के तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि जिसने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है उसे कैंसल नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि सरकार ने हाल ही में कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच के अंतराल को 6-8 हफ्ते से बढ़ाकर 12-16 हफ्ते कर दिया था। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण पर बनाई गई राष्ट्रीय तकनीकी सलाहाकर समूह (एनटीएजीआई) ने सरकार से सिफारिश की थी कि कोविशील्ड टीकों की दोनों डोज के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12-16 सप्ताह किया जाए। केंद्र सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए अब अमल में ला दिया है।

CoWIN digital portal reconfigured to reflect change in dose interval of Covishield vaccine to 12-16 weeks. Already booked online appointments for 2nd Covishield dose will remain valid; not being cancelled by CoWIN: Government of India