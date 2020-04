कोरोना वायरस: अरब के लोग भारतीयों से क्यों नाराज़?

India

bbc-BBC Hindi

भारत में मुसलमानों के साथ कथित ग़ैर-बराबरी को लेकर संयुक्त अरब अमीरात के सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बीच भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी का एक बड़ा बयान आया है.

नक़वी ने कहा है कि 'मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग जैसा है जहाँ उनके अधिकार सुरक्षित हैं.’ साथ ही उन्होंने कहा, “सेकुलरिज़्म और सौहार्द्र, भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फ़ैशन नहीं, बल्कि परफ़ेक्ट पैशन (जुनून-जज़्बा) हैं.”

नक़वी से पहले यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने एक ट्वीट में लिखा था कि “भारत और यूएई किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करने का विचार साझा करते हैं. भेदभाव हमारे नैतिक ढांचे और क़ानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ है. यूएई में मौजूद भारतीय हमेशा इस बात को याद रखें.”

COVID-19 does not see race, religion, colour, caste, creed, language or borders before striking.

Our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood.

We are in this together: PM @narendramodi